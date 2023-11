Todi, Comune e Diocesi ricordano il vescovo Grandoni

Mercoledì 8 novembre, nell'aula magna del liceo "Jacopone da Todi", si svolgerà una commemorazione di monsignor Decio Lucio Grandoni, vfescovo delle Diocesi di Orvieto e Todi dal 1974 al 1986 e primo vescovo dell'attuale Diocesi riunita dal 1986 al 2003. E proprio nel ventennale della sua rinuncia al governo pastorale, il Comune di Todi e la Diocesi di Orvieto-Todi hanno inteso promuovere un'iniziativa in sua memoria.

L'appuntamento, aperto a tutta la comunità, è per le 10.30, con i saluti e le testimonianze del Sindaco di Todi Antonino Ruggiano e del vescovo Gualtiero Sigismondi, cui seguirà l'intervento di don Mario Venturi, canonico della Concattedrale di Todi, che traccerà un profilo di Monsignor Grandoni, del quale fu collaboratore negli anni del Sinodo diocesano celebrato alle soglie del Giubileo del 2000.

Decio Lucio Grandoni era nato a Todi nel 1928 e ordinato sacerdote nel 1950 dal vescovo Alfonso Maria De Sanctis.

Nei primi anni Settanta fu Vescovo titolare di Atella e ausiliare del Vescovo di Foligno Monsignor Siro Silvestri per la reggenza della Diocesi di Assisi.



Il 12 dicembre del 1974, Papa Paolo VI lo nominò Vescovo delle Diocesi di Orvieto e Todi, poi unite in un un'unica circoscrizione ecclesiasistica con decreto del 30 settembre 1986. Scomparso il 22 marzo del 2006, le sue spoglie riposano nella cripta del Duomo di Todi.Mercoledì 8 novembre, alla conferenza nell'Aula Magna del Liceo seguirà un momento di raccoglimento presso il Largo intitolato a Monsignor Grandoni nell'area del carcere di San Cassiano, a ridosso dell'ingresso del Parco della Rocca.