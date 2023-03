Todi sempre più votata al cinema: altre due produzioni presto sbarcheranno in città

Ciak si gira, iIl cinema è sempre più protagonista a Todi, con i diversi attori, registi e sceneggiatori che hanno deciso di risiedere nel territorio e per le produzioni che scelgono la città come scenario per i film da girare. Tra gli ultimi "Uomini da Marciapiede", la cui realizzazione è avvenuta quasi interamente in città.

La pellicola, ormai prossima all'uscita, verrà presentata in anteprima, alla presenza del cast, mercoledì 12 aprile al cinema Nido dell'Aquila di Todi.

A darne notizia il vice sindaco e assessore al turismo Claudio Ranchicchio: "Grazie alla disponibilità della produzione e alla collaborazione con Umbria Film Commission, possiamo annunciare un'altra serata-evento, dopo quella delle settimane scorso con il regista Paolo Genovese".

La data individuata è quella del 12 aprile, con la formula della doppia proiezione alla presenza dei protagonisti della commedia, ambientata nei trenta giorni degli Europei di calcio 2021, con in scena un manipolo di squattrinati che per sbarcare il lunario si mette a fare il mestiere più antico del mondo per mogli e fidanzate annoiate, dando vita a vicenda paradossali e divertenti.

Tra gli interpreti Francesco Albanese, che è anche il regista, insieme a Paolo Ruffini, Luigi Luciano "Herbert Ballerina", Clementino, Serena Grandi, Rocio Munoz Morales, Ilaria Spada, Francesca Tizzano, Francesco Pannofino, Marco Mazzoli, Francesco Facchinetti, Corrado Nuzzo, Alan Caligiuri e Artemisia Levita; produttori Alessandro e Andrea Cannavale e Federica Artiano.

Soddisfazione anche da parte del gestore del cinema, Romolo Abbati: "Come già accaduto con Paolo Genovese e il suo 'Il primo giorno della mia vita' e con Susanna Nicchiarelli con il film 'Chiara', quando la sala è tornata ad essere piena, queste sono occasioni ideali per riportare le famiglie ad apprezzare le emozioni del grande schermo in una struttura, come quella di Todi, particolarmente suggestiva e di grande qualità".

Il rapporto Todi e cinema non si esaurisce qui: sono infatti in corso dei contatti, in fase piuttosto avanzata, per fare della città la location di altri due film che le rispettive produzioni vorrebbero girare nel corso del 2023. "Siamo in una fase di definizione - conferma il sindaco Antonino Ruggiano - e non possiamo anticipare ancora nulla ma siamo fiduciosi e felici che la città sia ormai, grazie anche al lavoro della Regione e dell'Umbria Film Commission, un punto di riferimento per il mondo della cinematografia, con le relative ricadute in termini di visibilità e promozione ma anche di indotto economico".

In questo contesto va registrato pure lo svolgimento sempre a Todi della terza edizione dell'Umbria Cinema Festival che si terrà, con la direzione di Paolo Genovese, nella seconda metà del mese di luglio.