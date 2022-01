Alla scoperta di Todi e delle sue bellezze, la città ancora protagonista in tv

Todi protagonista in tv sabato 15 gennaio, alle ore 17.15 su Rai2, nel corso della trasmissione "Stop and Go" condotta da Marco Mazzocchi e Sofia Bruscoli.

I due conduttori porteranno i telespettatori alla scoperta di Todi e dei suoi dintorni, partendo dal centro della cittadina per andare a scoprire le sue origini legate al sottostante fiume Tevere facendo un giro panoramico a bordo di uno storico sidecar per scendere dal centro della cittadina verso la bellissima zona del “Furioso”, luogo sempre più centrale nell'attivita turistica outdoor, poi ci sarà la visita ad un vero e proprio magnifico castello medievale, ai confini con il Comune di Todi, ancora totalmente intatto e arroccato sulle colline che sovrastano il lago di Corbara.

Spazio allo speciale tour in mountain bike elettrica per scoprire i “luoghi del silenzio” facendo poi una piacevole sosta in un modernissimo frantoio, per scoprire come produrre olio di altissima qualità, senza scarti ed in totale sostenibilità e, per poi finire, con una romantica cena sopra un albero a base di prodotti coltivati a chilometro zero.