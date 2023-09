Todi, nuovi interventi sulle strade del territorio

Nuovi interventi sulle strade del territorio comunale di Todi. A breve verrà bitumato a cura della Provincia la strada 397 di Montemolino, nel tratto che dall'uscita della superstrada E45 porta al bivio per Pantalla-Madonna del Piano. Sempre in tempi stretti è prevista l'asfaltatura di tre tratti, per un chilometro, della provinciale 380/2 che dal ponte di Casemasce conduce in località Ponte Martino. Già portata a termine, invece, il risanamento e bitumatura di un lungo tratto della strada di Montenero.

Nel frattempo, oltre a quelli già in fase di completamento sulle strade Asproli-Porchiano, Fiore, Torregentile e via Ciro Alvi, il Comune di Todi ha aggiudicato e affidato i lavori di manutenzione straordinaria della strada del cimitero di Canonica, per l'effettuazione dei quali si è in attesa dell'intervento che Umbra Acque deve effettuare sulla rete dell'acquedotto.

Nel comprensorio di Todi sono pianificati e finanziati da parte della Provincia altri interventi sulla strada regionale 79 bis Orvietana, sulla provinciale di San Damiano, Camerata, Ilci, Loreto, Frontignano, Collevalenza, Duesanti ed ancora su ulteriori tratti di quella di Montenero di di Ponte Martino.

A quanto già programmato andranno aggiunti lavori per ulteriori 417 mila euro derivanti dalla ripartizione delle risorse legate ai finanziamenti della nuova Area Interna della Media Valle del Tevere e dell'Umbria meridionale e che dovranno privilegiare necessariamente la viabilità di collegamento con gli altri comuni limitrofi, quali Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Collazzone, Acquasparta e Avigliano Umbro.

"In considerazione delle tante reali esigenze di manutenzione delle strade del territorio tuderte - evidenzia il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - dovremo spendere ed eseguire al meglio quanto già oggetto di stanziamento, ma anche trovare nuovi finanziamenti e risorse, anche interne al bilancio comunale, per intervenire nelle situazioni non ulteriormente rinviabili".