In auto con coltelli e storditore elettrico: due denunce

Cinque persone denunciate: 2 sorprese alla guida in stato di ebrezza alcolica, uno sotto gli effetti della droga con conseguente ritiro delle patenti, 2 trovate in possesso di coltelli di vietati e di uno storditore elettrico, sottoposti a sequestro. È il bilancio dei controlli coordinati dalla compagnia di Todi che, nei giorni scorsi, hanno interessato oltre alla stessa Todi, Marsciano e Deruta.

Le attività svolte hanno permesso di controllare 5 esercizi pubblici, 175 persone di cui 19 stranieri, e 97 tra auto e moto, lungo le principali strade del comprensorio. Sono state 9 le contravvenzioni per altrettante violazioni al Codice della Strada. Inoltre, per garantire il rispetto delle norme in vigore ed evitare la diffusione del contagio da covid 19, sono state monitorate anche le principali aree di parcheggio degli autobus di linea.