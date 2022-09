Todi, 60mila euro per la riasfaltatura di via Maestà dei Lombardi e San Benigno

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di bitumatura di due tratti di viabilità comunale in frazione Crocifisso, in via Maestà dei Lombardi e in località San Benigno.

L'investimento sarà di circa 60 mila euro a valere sui contributi concessi dal Ministero dell'Interno nel gennaio 2022 per investimenti finalizzati alla manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

La pavimentazione oggetto dell'intervento si presenta ammalorata e deteriorata, con buche, avvallamenti, fessurazioni e sgretolamenti: l'intervento prevede la fresatura del manto viabile esistente e la stesura di un nuovo manto di asfalto.

Per l’esecuzione delle lavorazioni è stato previsto un mese di tempo e ai fini dello svolgimento delle stesse si prevede l'interdizione dei tracciati mediante emissione di apposita ordinanza di chiusura al traffico e ai pedoni.

"Si tratta di due interventi puntuali sulla viabilità di competenza comunale - sottolinea il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - che va ad integrare l'articolato programma di cantieri programmati sulle strade tuderti dalla Provincia, da qui al 2023, per oltre 3 milioni di euro destinati ad otto diversi lotti".