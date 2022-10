Todi, lavori al vecchio e al nuovo cimitero: interventi da un milione di euro

Approvato dalla giunta comunale di Todi il progetto definitivo per un milione di euro di lavori al vecchio e al nuovo cimitero urbano. L'intervento era inserito nel piano delle opere pubbliche per l'annualità 2022 con copertura finanziaria grazie ai fondi dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Umbria per il sisma 2016. Sarà competenza ora del responsabile unico del procedimento dare prosecuzione all'iter che porti all'indizione della gara pubblica e all'affidamento dei lavori.

"I numerosi cantieri che si stanno aprendo in città - evidenzia il sindaco Antonino Ruggiano - con gli uffici impegnati a rispettare le scadenze stringenti del Pnrr, fanno prevedere l'avvio degli interventi nei primi mesi del 2023".

A quanto deliberato dall'Amministrazione per i due cimiteri del capoluogo seguiranno a breve altre progettazioni già avviate per il cimitero di Duesanti (130mila euro) e per la chiesa del cimitero di San Martino (190mila euro). "Si tratta di interventi - tiene a sottolineare il primo cittadino - che sappiamo non essere sufficienti rispetto alle esigenze rilevate nei cimiteri frazionali, per questo gli uffici sono al lavoro per programmare lavori di manutenzione straordinaria a partire prioritariamente da quelli nelle frazioni di Vasciano, Pesciano e Ilci-Ripaioli".

In tema va segnalato che, in concomitanza con la ricorrenza dei defunti, il reparto manutenzione è stato impegnato nei giorni scorsi nella cura del decoro di tutti i cimiteri comunali, che saranno peraltro oggetto tutti di una visita e della deposizione di una corona, a nome della comunità, da parte del Sindaco e degli assessori. "Si tratta di un piccolo gesto - spiega il sindaco - che riteniamo però ogni anno doveroso per rispettare la memoria di chi ci ha lasciato".