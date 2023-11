Todi, il Comune sistema i cimiteri: lavori da 1,2 milioni di euro verso l'appalto

Verso l'appalto i lavori per il risanamento delle chiese cimiteriali e dei blocchi loculi presenti all'interno del Vecchio e del Nuovo Cimitero Urbano di Todi. Il 31 ottobre, infatti, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo degli interventi per un importo di 1 milione e 130 mila mila euro, prendendo atto dell'incremento di circa il 15% assegnato dal Commissario per la ricostruzione con decreto del 23 ottobre.

Le opere hanno così trovato totale copertura finanziaria sui fondi post-sisma.

“L'insieme degli interventi – evidenzia l'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – ricostituirà l'integrità strutturale, l'idoneità e il decoro ai due cimiteri del capoluogo”.

Le due chiese saranno entrambe oggetto di consolidamento tramite cerchiatura metallica, installazione di catene e ripristino tramite la tecnica dello scuci-cuci della continuità muraria in corrispondenza delle lesione presenti.

Gli interventi interesseranno poi i blocchi dei loculi tra i primi edificati negli anni '60 del secolo scorso, a partire da quelli del gruppo G, costituiti da 5 file, dove i danni interessano i marciapiedi, le copertura e le travi in cemento armato. Situazioni di degrado queste che si ritrovano anche nei blocchi “I”, “L” e “M”, realizzati negli anni '70 e costituiti da due piani fuori terra con quattro file di loculi e dei terrazzi a sbalzo ammalorati e pericolosi.

“Finalmente – commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – riusciamo a dare corso ad un'opera che era urgente e doverosa e per la cui soluzione era stato assegnato un primo finanziamento, che si è riusciti ora a far integrare”.