Todi, mezzo milione di euro per le scuole di Pantalla

Ancora buone notizie per Todi sul fronte dell'edilizia scolastica, dove sono in corso di realizzazione due nuovi poli scolastici, a Ponterio e a Collevalenza, e una mensa-auditorium in quello delle medie cittadine.

E' infatti in arrivo un ulteriore intervento di 412.234 euro per l'efficientamento energetico della scuola elementare e media di Pantalla a valere sui fondi dell'Azione 2.1.1 del FESR 2021-2027 per la cui fruizione l'Amministrazione Ruggiano aveva presentato domanda nei mesi scorsi.

La Regione Umbria ha dato comunicazione in questi giorni che il progetto presentato dal Comune di Todi è ricompreso nella graduatoria di merito convocando una riunione per lunedì 17 giugno al fine di agevolare l'avvio dell'intervento, che dovrà essere cofinanziato per il 18% con fondi dell'ente locale.

I lavori prevedono di ridurre fortemente i consumi energetici dell'edificio e quindi i costi e le emissioni che ne derivano, di integrare il rimanente fabbisogno di energia tramite fonti rinnovabili e, da ultimo, di migliorare il comfort di alunni ed insegnanti.

Più nello specifico è prevista la coibentazione delle pareti e delle coperture, l'efficientamento degli impianti per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione, oltre che l'installazione di un impianto fotovoltaico. Il tutto nel contesto di una digitalizzazione della gestione con relativa attività di telecontrollo.

La notizia, già di per sé positiva, lo diventa ulteriormente se rapportata al fatto che questi lavori presso la scuola primaria e media di Pantalla erano inizialmente ricompresi tra gli interventi da eseguire a carico di ENELX nell'ambito del progetto complessivo di efficientamento degli immobili di proprietà comunale.

Alla luce di tale finanziamento, l'Amministrazione è già addivenuta all'accordo di scorporare dal piano originario l'operazione sulle scuole di Pantalla destinando la somma di competenza ad altro intervento e a nuove esigenze nel frattempo emerse.