Todi, via ai cantieri: a Collevalenza lavori per 415 mila euro

Il Comune di Todi ha approvato il progetto definitivo per il recupero e la riqualificazione del borgo di Collevalenza, "prevedendo la totale copertura economica tramite la devoluzione di una parte del mutuo precedentemente assunto per la realizzazione del sistema di risalita al centro storico di Todi, opera che nel frattempo è stata finanziata in toto dalla Regione dell'Umbria", si legge in una nota.

Per Collevalenza, prosegue la nota, "il Comune aveva ottenuto 280 mila euro dal Gal Media Valle del Tevere a valere sulla misura 19.2 del PSR dell'Umbria, importo che è stato necessario integrare con 135 mila euro del bilancio dell'ente a copertura di tutti i lavori previsti per un totale di 415 mila euro".

L'intervento prevede "la ripavimentazione di tutte le vie e gli spazi pubblici interni al paese, previo rifacimento dell'intera rete dei sottoservizi e della pubblica illuminazione. Il cantiere interesserà anche le aree esterne prospicenti le mura urbiche e l'area verde posta alle spalle del borgo".

"Il progetto si caratterizza per un approccio di riqualificazione globale - commenta il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - finalizzato a migliorare la vivibilità per coloro che vi abitano e a migliorare anche l'attrattività turistica di un centro frazionale dalla valenza strategica per la realtà comunale quale è Collevalenza".

"Assicurata la copertura finanziata e valutata positivamente la progettazione definitiva - spiega l'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri - si procederà ora all'approvazione dell'esecutivo da avviare a gara per poter cantierizzare questa ulteriore opera nel corso della prima metà del 2023".