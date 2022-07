Todi, circola in auto con un nunchaku sul sedile del passeggero: denunciato

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Todi hanno denunciato un automobilista per porto di arma impropria.

Il giovane, un 22enne albanese, è stato fermato durante un posto di controllo lungo la Strada Statale 3-bis della E45 alla guida di un’auto di grossa cilindrata.

Alla richiesta degli operatori di esibire i documenti, il giovane ha aperto il vano portaoggetti dell’auto e i poliziotti hanno notato nello scompartimento dello sportello un nunchaku in legno, arma tradizionale di alcuni paesi asiatici.

Sentito in merito al possesso dell’oggetto, il ragazzo non è stato in grado di fornire una spiegazione del perché lo portasse con sé. Per questo è stato denunciato e l'oggetto sequestrato.