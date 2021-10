Controlli a Todi dei Carabinieri, trovate armi ad un 20enne. Altre multe per auto in strada senza assicurazione, il bilancio

Nella rete dei carabinieri di Todi, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, è finito un 20enne tuderte che era in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di un coltello di genere vietato. Le armi sono state sequestrate e messe a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto che ha coordinato le attività. Il giovane è accusato di possesso ingiustificato di armi. Sul fronte dei controlli stradali sono stati controllati

183 mezzi ed elevate 12 multe per guida in stato di ebbrezza, uso del telefonino durante la guida, guida senza patente e vettura senza copertura assicurativa.