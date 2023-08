Todi, avviati i lavori per la sistemazione della frana sulla "Ciro Alvi"

Avviato un nuovo cantiere sulle strade comunali di Todi. Si tratta dei lavori per la sistemazione del movimento franoso lungo la strada Ciro Alvi, intervento che comporterà un investimento di oltre 180mila euro finanziati con i fondi del Pnrr.

L'ultimazione del cantiere è prevista entro la seconda metà di ottobre.

"Il lavoro per la progettazione, il reperimento dei finanziamenti e l'affidamento degli appalti - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri - è giunto ora alla fase esecutiva, concretizzando gli impegni assunti con i cittadini".

Sono al momento quattro gli interventi stradali in corso in attuazione sulle strade comunali di Todi per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Oltre alla Ciro Alvi, procedono i lavori sulla Asproli-Porchiano e sulla strada di Fiore, mentre sono in partenza quelli nella frazione di Torregentile. In tutti i casi è previsto il consolidamento e risanamento dei tratti dissestati e la successiva riasfaltatura.

"Nelle prossime settimane - aggiunge il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - torneremo a confrontarci con la Provincia di Perugia per fare il punto della situazione sugli interventi programmati per competenza dall'ente di Piazza Italia, avviando al contempo con il settore delle opere pubbliche la progettazione di un nuovo pacchetto di lavori sulle strade comunali".