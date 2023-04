Todi, 300mila euro per la messa in sicurezza la strada di Frontignano

Assegnati 300mila euro per la mitigazione del rischio idrogeologico a Frontignano, lungo la strada provinciale 417, fra il chilometro 1,3 e il chilometro 1,8, nel comune di Todi. La somma è stata stanziata dalla giunta regionale nella seduta dello scorso 7 aprile, a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, ed assegnata alla Provincia di Perugia per l'attuazione dell'intervento.

"Grazie all'ottimo lavoro di interlocuzione con la Regione, che riserva sempre grande attenzione alle istanze del territorio tuderte - sottolinea il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano - si potrà mettere in sicurezza un ulteriore tratto di viabilità locale, oggetto di un annoso fenomeno franoso".

L'intervento, ricompreso in un più articolato programma regionale da 2,5 milioni di euro, prevede 12 cantieri finalizzati a un miglioramento idraulico del sistema di raccolta e di scorrimento delle acque, la pulizia delle aree maggiormente pericolose, specialmente a ridosso dei centri abitati, e riduzione della velocità in situazioni in cui la forza dell’acqua contribuisce con una erosione non controllata. Tre cantieri, invece, tra cui quello di Todi, prevedono il miglioramento della percorribilità della rete viaria, con l'eliminazione del rischio dissesti e frane.

Altri interventi, della stessa tipologia, riferiti alla strada di Fiore (574mila euro) e Asproli-Porchiano (1 milione di euro), per le quali sono stati già firmati i contratti con le ditte esecutrici, oltre a Torregentile (534mila euro) e via Ciro Alvi (270mila euro), i cui affidamenti alle imprese sono in fase di formalizzazione, vedranno a breve l'attuazione a valere su fondi comunali e del Pnrr.