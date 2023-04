Todi, 3 mesi di lavori per la "nuova" via Ciuffelli

Riaperta giovedì mattina a Todi via Ciuffelli, il principale ingresso al centro storico, fresca di ripavimentazione.

I lavori, durati cinque mesi e articolati in due "stralci", con interruzione nel periodo delle festività natalizie, hanno interessato 300 metri di viabilità, per una superficie complessiva di quasi 1.700 metri quadrati e la sostituzione di circa 12.000 lastre.

L'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri si è compiaciuto per il livello qualitativo della realizzazione e per lo spirito collaborativo registrato in questi mesi tra uffici, direzione lavori e ditta esecutrice.

Il sindaco Antonino Ruggiano ha ricordato la serie di interventi portati a termine di recente in città, dal restauro delle mura urbiche al nuovo parco nell'area della Consolazione, ed evidenziato come il 2023 veda impegnato il Comune di Todi in un programma di opere pubbliche già finanziate per oltre 33 milioni di euro. "Si tratta di un'occasione storica - ha dichiarato il primo cittadino - che deve vedere impegnata responsabilmente tutta la comunità, nella consapevolezza che qualche inevitabile disagio sarà ripagato dall'avere una città millenaria ammodernata nelle infrastrutture e nei servizi".

Il Sindaco si è poi soffermato sul piano di rigenerazione urbana da 5 milioni di euro, il cui appalto risulta già affidato, che vedrà la completa sistemazione di via Abdon Menecali, la realizzazione del nuovo parcheggio nell'area di San Carlo e la riqualificazione di piazza del Mercato Vecchio, il tutto con sistemi di risalita meccanizzata mediante ascensori, uno dei quali sbarcherà nel lato destro dei Giardini Pubblici, proprio all'altezza della rinnovata via Ciuffelli.

Riguardo ai lavori di ripavimentazione del centro storico, è prevista la prosecuzione dei lavori in piazza Jacopone e poi una serie di interventi puntuali sia su altri tratti della viabilità che sui marciapiedi.