Tigre lasciata sotto il sole nel piazzale, scatta la segnalazione ai Carabinieri Forestali

"Spett.le Comando Carabinieri Forestali Perugia, formulo la presente, quale refente locale dell'Associazione Gaia Animali & Ambiente". Inizia così la richiesta inviata dall'avvocato Valeria Passeri ai Forestali dopo le tante segnalazioni per una tigre lasciata in un piazzale a Bastia Umbra, in condizioni non adeguate al caldo di questi giorni.

L'avvocato Passeri scrive di avere "appena ricevuto una segnalazione di una tigre presso il circo di Bastia Umbra sotto il sole, senza acqua, che fa fatica a respirare, come da video che allego. Chiedo, quindi, nella qualità surriferita, un sopralluogo urgente da parte della S.V., onde appurare lo stato dell'animale e delle altre specie presenti all'interno del Circo, stanziatosi in questi giorni a Bastia Umbra, Zona Industriale, e chiedo di essere cortesemente notiziata del prosieguo, anche nel caso di eventuale archiviazione ex art. 408 c.p.p. della presente istanza".

Le condizioni dell'animale sono state segnalate da molti cittadini che si sono trovati a passare davanti alle gabbie, scattando foto e video che attestano le condizioni dell'animale. Il caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova gli animali domestici, a maggior ragione in molti si preoccupano per quegli animali che vivono senza un riparo dal sole.