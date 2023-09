Tessere per le eco isole, consegna materiale per la differenziata, informazioni e reclami: numeri da record per gli Urp ambientali

Gli Urp ambientali debuttano con numeri incoraggianti. Lo rileva il neo presidente di Tsa, Cristian Betti: “Sono dati impressionanti quelli che emergono dall’analisi degli accessi agli sportelli Urp nei Comuni del Trasimeno che hanno attivato il servizio, in coincidenza con il cambio delle modalità di raccolta”. Partito a marzo 2021 nei Comuni di Castiglione del Lago e Passignano, a luglio 2022 nel Comune di Magione e in partenza prossimamente anche a Panicale, il servizio degli Urp ambientali svolge servizi importanti verso i cittadini, che riguardano ad esempio la consegna materiali (sacchi, mastelli), l’attivazione di nuovi servizi (come la raccolta sfalci e pannolini), la consegna delle tessere per le eco-isole, le informazioni sui servizi ed anche la gestione reclami. Il servizio, svolto da Gsa, prevede 1 addetto per 8 ore settimanali a Castiglione del Lago e Magione e 1 addetto per 4 ore settimanali a Passignano così come sarà a Panicale. Analizzando la media accessi giornalieri emergono numeri molto rilevanti: 76 accessi a Castiglione, 47 a Passignano e 44 a Magione. “I numeri – riprende il presidente Betti – non mentono e ci consegnano un quadro di enorme contatto con gli utenti, che riescono così ad avere grandissima facilità di accesso a funzioni sempre più rilevanti nella vita quotidiana delle famiglie e dei singoli, oltre ad avere importanza fondamentale nello sviluppo di una coscienza collettiva di attenzione alla sostenibilità ambientale. Ringrazio Gsa per il grande servizio reso, i Sindaci per la lungimiranza ed i cittadini per la fiducia quotidianamente accordata”.