Fipac Confesercenti illustra i progetti per la “terza età “ al presidente del consiglio comunale di Todi

Il coordinatore regionale della Fipac Confesercenti (Federazione italiana pensionati attività commerciali ) nonché responsabile pro tempore della Media Valle del Tevere, Pier Francesco Quaglietti, ha incontrato il presidente del consiglio comunale di Todi, Giorgio Tenneroni.

Un’azione volta a sensibilizzare le istituzioni partendo proprio da Todi per estendersi intanto a breve a tutti i centri della Media Valle del Tevere.

Nel corso dell’incontro Pier Francesco Quaglietti ha illustrato i progetti della Fipac Umbria e con particolare riguardo a Todi ha chiesto che il presidente del consiglio comunale “possa operare per la costituzione della Consulta locale della Terza Età”. Un progetto che Fipac sta illustrando non solo alle istituzioni della Media Valle del Tevere, ma anche a quelle delle più importanti realtà umbre.

A Giorgio Tenneroni poi il responsabile ha anche espresso la forte preoccupazione della Fipac per la gestione da parte dell’amministrazione comunale del traffico nel centro storico di Todi, con particolare riguardo, tra i vari argomenti, al blocco dei minibus nei giardini Oberdan senza che possano almeno accedere a Piazza Jacopone. Una decisione, ha puntualizzato Pier Francesco Quaglietti, che penalizza “non solo il centro storico ma crea ulteriori disagi a quelle persone anziane con disabilità varie che magari hanno difficoltà di deambulazione e non hanno accompagnatori vari per essere seguiti nei loro spostamenti”.

Da parte di Giorgio Tenneroni, sottolinea Fipac Confesercenti, c’è stata attenzione alle proposte e alle considerazioni espresse su problemi di cui si dibatte da tempo in città.