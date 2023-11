Sisma 2023, il Pd preme sulla Finanziaria: "Inserire Pierantonio, Umbertide e le altre località nel cratere 2016 per garantire la ricostruzione"

“Come Partito democratico abbiamo presentato due emendamenti alla Finanziaria: uno a mia firma, insieme al capogruppo Francesco Boccia, che propongono di inserire i territori terremotati del sisma del marzo 2023, ovvero, le frazioni di Pierantonio e Pian d’Assino, del comune di Umbertide e Sant’Orfeto, del Comune di Perugia, nell’area del cratere del sisma del 2016, al fine di velocizzare e semplificare tutte le procedure. E in più, prevedono, per cinque anni, finanziamenti certi, fino a oltre mezzo miliardo di euro, per poter assicurare così una ricostruzione più celere su alcune questioni ineludibili". Lo rende noto il senatore umbro dei Dem,. Walter Verini.

In particolare, "l’emendamento prevede un incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, che si andrebbero a sommare ai 70 milioni all’anno già stanziati. E altri 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2029. Si tratta di un lavoro che abbiamo fatto insieme alla deputata Anna Ascani, alla ex commissaria per il terremoto Paola De Micheli, al Gruppo Pd regionale e al Partito umbro, che, nei mesi scorsi, in seguito ad iniziative tenute a Pierantonio e in svariati incontri sul territorio, avevano elaborato queste proposte. Ed io, essendo la Finanziaria al Senato, le ho presentate attraverso i due emendamenti. Ci auguriamo pertanto che il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, ma anche i parlamentari di maggioranza, a partire da quelli umbri, li sostengano con convinzione”.