Terracomunica, arriva a Gubbio la settimana della sostenibilità

Gubbio grande protagonista della sostenibilità e luogo di incontro fra autori, scrittori, artisti, imprenditori e professionisti che racconteranno la loro esperienza per rendere la vita sulla terra sempre più sostenibile.

Prende il via, dal 16 al 23 giugno, il festival nazionale “Terracomunica la settimana della sostenibilità”, promosso dall’associazione Terracomunica Aps, nata nel 2004.

Saranno presenti grandi ospiti per riflettere sui vari campi del sapere umano e saranno proposti una serie di workshop, laboratori per grandi e bambini, concerti e talks. In tutto, una ventina di appuntamenti per mettere a confronto esperienze, conoscenze e valorizzare luoghi e territori. Si spazia dalla natura alla scienza, dal fare impresa al marketing al giornalismo, dalla storia all’antropologia del mercato, passando per la musica, la botanica e tante attività ludico-didattiche.

Spiega il presidente dell’associazione Terracomunica Paolo Tosti: “La finalità portata avanti da decenni, è quella di creare un festival di risonanza nazionale basato sulla “sostenibilità”, una parola chiave, spesso abusata, ma essenziale perché associata alla lotta al cambiamento climatico, a nuovi modelli di produzione e consumo, ma anche a un modello economico più inclusivo che ridistribuisce valore e risorse sul territorio e sulle persone. Il concetto di sostenibilità può avere accezioni e declinazioni culturali e progettuali diverse in ogni impresa e luogo. La nostra ambizione è di scoprire una via italiana che porti alla sostenibilità, fondata sulla nostra cultura umanistica e radicata nel “fare” quotidiano delle persone”.

Il Festival è realizzato, come nelle precedenti edizioni, in collaborazione con Richmond Italia, azienda leader nell’organizzazione di eventi business.

Da domenica 16 a domenica 23 giugno a Gubbio, saranno ospitati tre business forum dedicati a Marketing, Sustainability e Procurement, con i principali attori nazionali delle aziende legate alla sostenibilità in diversi campi del business.

Un grande evento per attrarre a Gubbio un numero crescente di ospiti, turisti, professionisti di aziende italiane e internazionali, per far crescere il territorio eugubino: “Per questo - aggiunge Tosti - collaboriamo con realtà private come Richmond Italia e altri partner nazionali. I forum sono organizzati per utilizzare al meglio le strutture alberghiere di Gubbio”. Il progetto “Terracomunica” nasce dall’idea di Paolo Tosti e dalla perseveranza e impegno dei soci, con il patrocinio del Comune di Gubbio. Il calendario delle iniziative include talks pubblici, business forum, concerti, workshop e laboratori per adulti e ragazzi, in collaborazione con il Centro Giovani di Gubbio.

Gli eventi a ingresso libero si terranno nella Sala dell’Arengo di Palazzo dei Consoli con ospiti come il botanico e saggista Stefano Mancuso, l’economista e professore Giulio Sapelli, gli imprenditori sociali Bill Niada e Franco Chianelli, i giornalisti Roberto Bonzio e tanti altri.