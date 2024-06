Tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio ai dani di un giovane di Spoleto. I fatti sono avvenuti tra il 27 e il 28 aprile. Nella circostanza era stata registrata una violenta aggressione ai danni di un giovane spoletino ad opera di tre soggetti che, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di tentato omicidio, a seguito delle complesse indagini svolte, sono stati destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto. Tra aprile e maggio nella città del Festival si sono verificati diversi episodi di aggressioni e rapine che hanno coinvolto anche dei minorenni.

Spoleto, tre in manette per tentato omicidio dopo l'aggressione in città