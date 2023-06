Spoleto, entra in un'azienda di notte: denunciato per tentato furto

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti presso una ditta della città dove era scattato l’allarme antiintrusione.

Effettuando la perlustrazione dell’area i poliziotti hanno scovato un 18enne straniero, incensurato, che aveva tentato di nascondersi.

Sentito in merito dai poliziotti, il giovane non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile in merito alla propria condotta.

Per questo motivo, acquisita la querela del titolare, gli agenti lo hanno denuniciato il giovane per il reato di tentato furto.