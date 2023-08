Lascia una lettera ai familiari e tenta il suicidio, rintracciato e salvato dai Carabinieri

Un uomo di 64 anni è stato salvato dai Carabinieri di Foligno dopo un tentativo di suicidio. L'uomo, originario della città umbra, si era allontanato dalla sua abitazione di Ascoli Piceno il pomeriggio del giorno precedente dopo aver inviato dei messaggi telefonici, facendo perdere le tracce.

Inutili i tentativi di rintracciarlo anche solo telefonicamente in quanto il cellulare risultava spento. I familiari in apprensione avevano informato i carabinieri del luogo che durante l’accesso nella sua abitazione avevano rinvenuto una lettera di addio. Gli accertamenti venivano estesi anche nel luogo di origine dell’uomo, in Foligno.

Una pattuglia del Nucleo Operativo notava la presenza dell’auto dell'uomo parcheggiata lungo una via periferica della città nei pressi di un’area chiusa e recintata di proprietà dell’uomo. Dai segni in auto e nel cortile dell'abitazione i militari comprendevano la gravità della situazione ed entravano in casa, trovando l'uomo semiagonizzante.

L’immediato intervento del personale medico, allertato dai militari, scongiurava il decesso dell'uomo che, stabilizzato e trasferito d’urgenza presso il vicino Ospedale, è stato medicato e salvato.