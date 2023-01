Comune di Castiglione del Lago. Un mega-progetto che rispetta o snatura? La segnalazione perviene da parte di uno storico di rango

Comune di Castiglione del Lago. Un mega-progetto che rispetta o snatura? La segnalazione. Che perviene da parte di uno studioso di rango.

“Si parla – recita il messaggio – di ampliare il teatro all’aperto posto all’interno del castello medievale da 400 a 1200 posti e, soprattutto, di utilizzare i ruderi della chiesa del sec. VIII-IX come... caffè-book!!” [seguito da ben due punti esclamativi].

Questa la premessa nel sito del Comune, sotto l’Oggetto: “Concorso di progettazione per la riqualificazione e valorizzazione della Rocca del Leone di Castiglione del Lago come Arena per pubblici spettacoli all’aperto”.

Si dice: “La parte terminale del promontorio su cui sorge il Centro storico di Castiglione del Lago possiede un patrimonio storico e naturalistico di elevato valore costituito dai giardini che circondano il palazzo Rinascimentale, sede del percorso museale, dal giardino interno alla rocca adibito a teatro all’aperto e dal parco naturale ed incontaminato che circonda la parte esterna del complesso della Rocca fino alle sponde del lago”.

Ed ecco declinato lo scopo: “Obiettivo principale del Concorso è riqualificare e valorizzare l’interno della Rocca del Leone, così da adibirla ad Arena per pubblici spettacoli con una capienza di circa 1200 spettatori e un Caffè-Book da concertare con il risanamento conservativo dei ruderi della Chiesa”.

In modo più ampio: “Oggetto del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un ‘Progetto di fattibilità tecnica ed economica’, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione. Attraverso questo concorso il Comune di Castiglione del Lago intende riqualificare e valorizzare il sistema monumentale della Rocca del Leone come arena per pubblici spettacoli per rafforzare la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività e lo sviluppo turistico del centro storico di Castiglione del Lago. I progetti dovranno essere concepiti secondo principi a basso impatto ambientale e conformi alle specifiche tecniche e ai criteri ambientali minimi individuati dal Ministero della Transizione Ecologica”