Fermato per un controllo, trovato con oltre mezzo chilo di droga

Lo hanno riconosciuto e seguito, fino a fermarlo per una verifica mirata. Perquisendo l'auto, hanno trovato 28 grammi di hashish, divisi in dosi. Li teneva nascosti nel pacchetto delle sigarette. Nei pantaloni un bilancino di precisione e in tasca 687 euro in contanti. Dalla vettura, i carabinieri sono passati a perquisire la casa del 21enne italiano che i carabinieri hanno fermato a Tavernelle di Panicale mentre erano impegnati in attività di pattugliamento del territorio.

Nell'abitazione del giovane vive, i militari hanno rinvenuto 578 grammi sempre di hashish, contenuti in una cassaforte all'interno dell'armadio. Il 21enne, che è stato anche denunciato per essersi rifiutato di fare il test per l'eventuale assunzione di droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e a suo carico sono stati disposti i domiciliari in attesa della direttissima.