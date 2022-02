Corciano, tariffa sui rifiuti ridotta del 60% per le famiglie in difficoltà. Come accedere al contributo

Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani più leggera per le famiglie in difficoltà. L'amministrazione comunale di Corciano ha confermato la riduzione della tari per le famiglie con un reddito medio-basso. Emanato il bando per partecipare, pubblicato sul sito istituzionale (con scadenza 31/03/2022).

La novità è rappresentata dal fatto che le agevolazioni non saranno concesse attraverso la modalità rimborso dopo aver pagato la tassa, ma la decurtazione del 60% dell’importo sarà applicata direttamente in bolletta in modo da snellire la procedura sia per gli utenti che per gli uffici comunali.

Per l’anno 2022 la TARI sarà ridotta del 60% in favore dei soggetti con una Isee non superiore a 20.000 euro, La riduzione viene concessa in base alle risorse disponibili creando una graduatoria in ordine crescente di Isee.

"Lo scorso anno – ha spiegato il vicesindaco Pierotti - abbiamo accolto oltre 200 domande". La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata all’ufficio protocollo dell’Ente o in alternativa inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente (comune.corciano@postacert.umbria.it).La medesima deve pervenire, pena decadenza, entro il 31 marzo prossimo.