Foligno, tampona un'auto e si finge poliziotta per non pagare i danni: rintracciata e denunciata

Gli agenti del Commissariato di Foligno, dopo una settimana di accertamenti, hanno denunciato una donna per il reato di tentata estorsione.

La donna, la swttimana scorsa mentre era alla guida della propria auto, aveva urtato un altro veicolo in sosta, ma per non compilare la il modulo di constatazione amichevole, si era finta una poliziotta e aveva minacciato la proprietaria dell'auto incidentata affinché non contattasse le forze dell’ordine, poiché altrimenti "le avrebbe creato dei problemi".

La donna aveva poi lasciato in fretta il luogo del sinistro fornire le proprie generalità o un numero di telefono dove poter essere ricontattata. L'altra donna aveva subito chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno così avviato i necessari accertamenti e dopo una settimana sonno riusciti a risalire all’identità della responsabile dell’incidente, denunciandola per tentata estorsione.