Sul treno per Spoleto in stato confusionale, ragazza salvata dal capotreno

Durante i controlli a bordo di un convoglio, il capotreno aveva notato la presenza di una ragazza che – alla richiesta di esibire il biglietto – era apparsa in stato confusionale e in evidente difficoltà. A quel punto, dopo aver appreso che era diretta a Spoleto, ha allertato la polizia.

arrivati immediatamente in stazione, i poliziotti del commissariato hanno preso contatti con il capotreno che li ha informati che la giovane si apprestava a scendere da treno. Una volta avvicinata e constatato che era priva di documenti, gli agenti le hanno chiesto come mai si trovasse a Spoleto. Palesando subito delle evidenti difficoltà e uno stato confusionale, la giovane ha dato delle risposte poco convincenti.

Dopo averla tranquillizzata, i poliziotti l’hanno accompagnata in commissariato per avere maggiori informazioni sul suo allontanamento e maggiori dettagli per poter rintracciare i suoi familiari.

I poliziotti hanno così avviato un dialogo con la ragazza che, rassicurata dalla presenza degli operatori, ha fornito loro il numero di telefono del padre. Avvisato del ritrovamento, ha riferito agli agenti che nell’ultimo periodo la figlia soffriva di alcuni problemi di salute e stava attraversando un periodo difficile.

Dopo averlo rasserenato sulle condizioni di salute della ragazza, gli agenti hanno atteso il suo arrivo in commissariato dove ha potuto riabbracciare la figlia.