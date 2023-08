Paciano, grande successo per la gara dei carretti e la sagra dello strozzaprete

Un’estate da incorniciare per Paciano grazie al numero crescente di turisti e visitatori per la Corsa dei carretti e la Sagra dello strozzaprete.

“Il periodo di Ferragosto – si legge in una nota del Comune - si è caratterizzato per un afflusso notevole di persone che hanno avuto modo di partecipare alla Sagra dello Strozzaprete e alla Corsa dei Carretti. Il successo di queste iniziative è stato sotto gli occhi di tutti”.

Protagonisti di questo successo in primo luogo la Pro Loco, a cui si deve l’organizzazione della Sagra, e la “Congrega”, soggetto promotore della “spericolata” corsa agostana.

“La Sagra dello Strozzaprete – sostengono il sindaco Bardelli e il vice Dini - sta diventando un momento importante per la visibilità di Paciano e per la socialità che essa esprime nel coinvolgere sia i ragazzi più giovani con la loro energia, che gli adulti che si dedicano con abnegazione e passione”.

Grande efficienza è stata inoltre dimostrata dalla “Congrega” nell’allestimento della 49° edizione della Corsa dei Carretti. “Un gruppo di ragazzi giovani – scrivono gli amministratori comunali - che si stanno impegnando anche in stretta collaborazione con la Pro Loco durante il periodo della Sagra”.

Per la cronaca, ad aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2023 della Corsa è stato Emanuele Morelli, classe 1993 che ha avuto la meglio su 27 partecipanti. Quest’anno la Corsa è tornata al percorso tradizionale, ovvero da Porta Perugina alle scuole medie, lungo il cosiddetto “Formone”.

Ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale vengono infine formulati a tutti i soggetti che a vario titolo si sono messi a disposizione per la riuscita degli eventi “e a tutti coloro che hanno partecipato attivamente, promuovendo le iniziative e facendo confluire ogni sera tante persone nel nostro borgo. L'estate non è terminata – conclude la nota del Comune - e ancora ci aspettano diverse iniziative che sono in piedi e che ci accompagneranno fino all'ingresso dell'autunno”.