Fertilizzanti azotati in agricoltura, un incontro e un progetto tra istituto agrario e Molini Popolari

Una giornata per confrontarsi sull’uso dei fertilizzanti azotati, una delle fasi più importanti in agricoltura di fronte alle nuove direttive comunitarie e alle crescenti esigenze di tutela dell’ambiente.

L’appuntamento è per domani, martedì 30 maggio, a Pian di Porto di Todi con un incontro nato dalla collaborazione tra l’Istituto d’Istruzione superiore Ciuffelli-Einaudi Einaudi e la cooperativa Molini Popolari Riuniti.

L’incontro, aperto agli studenti dell’istituto agrario e alle aziende agricole, ha come obiettivo di valutare l’efficienza nutrizionale tramite l’utilizzo di fertilizzanti azotati ad alta efficienza rispetto ad uno standard di concimazione, per raggiungere la riduzione del 20% di quantità di prodotto distribuito, come da direttiva della Comunità Europea nella strategia Farm to Fork; valutare la sostenibilità economica attraverso il confronto dei costi di mercato dei fertilizzanti utilizzati; valutare l’efficienza nutrizionale dei fertilizzanti attraverso la resa produttiva e attraverso le caratteristiche qualitative W e P/L del grano tenero di forza di varietà Rebelde.

Alla trebbiatura sarà possibile valutare tutti i dati, attraverso la pesatura delle produzioni delle parcelle di prova, e relative analisi qualitative di laboratorio, attraverso Alveogramma, per individuare i risultati produttivi; produttivi così sarà individuata la tesi con la miglior produzione e qualità. In termine tecnico per tesi si intende la porzione di prova, il grano seminato è diviso in base ai prodotti che vi vengono testati.

Un nuovo modo di fare agricoltura, in modo consapevole e sostenibile in cui la scuola, scuola IIS di Todi, ed enti del territorio, i Molini Popolari Riuniti, si uniscono per trovare e adottare le migliori strategie attraverso le analisi, i risultati e le valutazioni in campo, in termini effettivi di costi, e resa , andando a individuare i benefici non solo ambientali dei fertilizzanti di nuova generazione altamente performanti, ma che guardano alla salute delle persone e dell’ambiente.