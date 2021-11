Strada Fanciullata-Deruta, il nuovo impianto semaforico non convince. La Lega: "Ecco perchè non argina le auto a forte velocità"

“I semafori non risolvono i problemi di viabilità e dell’alta velocità in via Madonna dei Ranucci: la Provincia riveda il progetto”. Lo sostine la Sezione Lega di Deruta, Torgiano e Collazzone tramite il suo Commissario Luciano Capoccia. “Sembrerebbe che la provincia di Perugia abbia trovato la soluzione piùconsona per rallentare l’alta velocità nel tratto di strada che daFanciullata procede verso Deruta e viceversa, in Via Madonna dei Ranucci – spiega il commissario - Sia con i semafori che con la rotatoria, la sezione Lega ritiene che non si risolvano i problemi di viabilità e soprattutto dell’alta velocità di quel tratto stradale: i semafori sono infatti posizionati in un punto ben lontano dal centro abitato e pertanto le macchine che sopraggiungono da entrambi i sensi di marcia, non trovano alcun impedimento per correre se non alla fine di quel tratto stradale in prossimità quindi dei semafori, dopo aver percorso ormai tutta la via".

La sezione Lega sostiene che sarebbe opportuno che la provincia di Perugia rivedesse tale progetto che "si ritiene sia solo uno spreco di denaro pubblico e non va assolutamente a salvaguardare la sicurezza dei residenti. Piuttosto la sezione territoriale, chiederà che vengano installati dei sistemi alternativi di rallentamento lungo il tratto stradale in questione, chiamando in causa anche gli organi preposti e le istituzioni competenti per ottenere controlli più severi e costanti da parte delle forze dell’ordine".

"Un’ulteriore verifica – ha aggiunto il commissario Luciano Capoccia - andrebbe fatta sul ponte del Tevere di Deruta dopo l’incidente avvenuto pochi mesi fa quando una macchina è precipitata dal ponte causando la rottura delle barriere di protezione, che sono state poi ripristinate senza prendere in considerazione la loro sostituzione con dei dispositivi di sicurezza più sicuri ed affidabili come ad esempio i Guard rail”.