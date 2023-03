Foligno, aspetta la ex nel parcheggio di casa: arrestato per violazione del divieto di avvicinamento

Non poteva avvicinare la ex, ma la aspetta, di notte, nel parcheggio condominiale. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno così arrestato in flagranza un italiano per violazione del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

La donna, rientrando a casa, dove vive con l'attuale convivente, si è accorta della presenza dell’uomo all’interno del parcheggio condominiale e ha richiesto l’intervento della Polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno effettivamente rintracciato sia la signora sia l'uomo e dopo essersi sincerati che non vi fosse alcuna lite in atto, hanno effettuato tutti gli approfondimenti del caso, facendo emergere il divieto di avvicinamento al posto di lavoro e ad ogni altro luogo frequentato dalla sua ex compagna, imposto dal giudice nell’ambito di un procedimento penale che lo vede tuttora indagato per i reati di minaccia, violazione di domicilio ed atti persecutori ai danni della donna.

Sono così scattate le manette per l'uomo.