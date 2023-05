Castiglione del Lago, evade dai domiciliari per raggiungere la ex dopo averle incendiato l'auto: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago hanno arrestato un quarantenne del posto che, sottoposto agli arresti domiciliari, era evaso per raggiungere la casa della ex moglie che lo aveva denunciato per atti persecutori e per averle incendiato la macchina.

Rintracciato e arrestato in flagranza dai Carabinieri nella circostanza aveva anche opposto resistenza e un militare era rimasto lievemente ferito.

Il giudice per le indagini preliminari, dopo la relazione dei militari, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti dorniciliari con la custodia cautelare in carcere, subito eseguita dal personale dell'Arma.