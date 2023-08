Città della Pieve, gira con una spranga d'acciaio in auto: denunciato

I Carabinieri di Città della Pieve hanno attuato un vasto servizio di controllo lungo le strade del Trasimeno nell'ottica di scongiurare le cosiddette “stragi del sabato sera” e contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti controllndo 123 persone e 57 veicoli, denunciando 7 persone.

Un 20enne perugino è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, sottoposto a controllo alla guida della propria autovettura nella zona del Trasimeno e trovato in possesso di una spranga in acciaio lunga 30 centimetri e larga 2.5, occultata tra i sedili posteriori del veicolo, immediatamente sequestrata. Il passeggero è stato trovato in possesso di un involucro contenente 3 grammi di hashish e segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Denunciato un 29enne ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.97 gr/L; stessa sorte per una 36enne, ritenuta responsabile di essersi posta alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.41 gr/L; aveva bevuto poco meno un 50enne, ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.32 gr/L. Poco dopo, nel corso di un ulteriore controllo alla circolazione stradale; denunciato un 23enne, ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.46 gr/L; denuncia per un coetaneo per essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 0.81 gr/L; una 32enne è stata denunciata per essersi posta alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.24 gr/L.

Un 25enne è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish e segnalato alla Prefettura quale assuntore. A tutti i soggetti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica è stata immediatamente ritirata la patente di guida, mentre lo stupefacente sequestrato è stato sottoposto a sequestro amministrativo.