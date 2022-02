IN BREVE | Controlli sui green pass a Spello, scoperto furbetto con QR di altri... ecco cosa rischia

Una multa da 500 euro e ora rischia anche una condanna fino ad un anno di carcere (che non farà se non recidivo per altri reati). Un cittadino di Spello è finito nei controlli dell'Arma finalizzati alla verifica del rispetto della normativa volta ad impedire la diffusione del Covid 19. Durante un controllo avvenuto in esercizio pubblico lungo la SS 75, direzione sud, i militari hanno chiesto l’esibizione del green pass al cittadino, il quale, dopo essere stato opportunamente identificato, ha mostrato sul proprio smartphone un codice QR di green pass che è risultato intestato ad altra persona. Immediata è scattata la denuncia e la segnalazione