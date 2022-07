Spoleto, vendono pellet e consolle online, ma è una truffa: denunciati in tre

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto ha scoperto due frodi informatiche e individuato gli autori che avevano truffato due cittadini spoletini intascando indebitamente il denaro consegnare la merce oggetto della compravendita.

Le due persone denunciate sono un 27enne e un 19enne della provincia di Latina che avrebbero intascato 400 euro da uno spoletino per una Playstation messa in vendita in una piattaforma online. I militari, sulla base delle denuncia presentata dalla vittima, sono risaliti ai due soggetti.

Un residente a Campello sul Clitunno ha acquistato per 400 euro una partita di pellet da riscaldamento senza però mai ricevere la merce. In questo caso i militari sono risaliti al presunto venditore, un 70enne campano, e lo hanno denunciato.