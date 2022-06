Spoleto, trovato sotto casa della ex mentre armeggia con il citofono: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato un uomo perché ha violato l'ordine del giudice di non avvicinarsi alla ex e ai luoghi da essa frequentati.

L'intervento dei militari è scattato nella notte su richiesta della donna che aveva segnalato la presenza dell'ex compagno sotto casa. Un equipaggio del Radiomobile aveva trovato l'uomo davanti all'abitazione della donna, di fronte al citofono.

Alla richiesta dei Carabinieri non aveva saputo giustificare la sua presenza sotto casa della ex compagna. Dai controlli era subito emerso, inoltre, l'esistenza di un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, proprio quale strumento di tutela della vittima.

Così sono scattate le manette per il 42enne in violazione della misura cautelare emessa dal giudice e trasformata in arresti domiciliari.