Spoleto, viabilità e manutenzione delle strade: lavori per 4 milioni di euro

Sono iniziati questa mattina gli interventi di manutenzione stradale in via XXV Aprile e via Don Minzoni. I lavori, che serviranno a realizzare l’asfaltatura del piano rotabile per un valore complessivo di 135.000 euro, sono eseguiti dalla ditta Introppico e avranno una durata di circa dieci giorni.

Nella prima settimana di maggio inizieranno invece gli interventi di messa in sicurezza e realizzazione della rotatoria a Santo Chiodo, all’incrocio tra via degli Operai, via delle Industrie e via dei Tessili, in prossimità dell’isola ecologica della VUS e della sede della Protezione Civile del Comune di Spoleto.

Per migliorare la viabilità nella zona industriale, dove è costante il transito di mezzi pesanti, è previsto l’allargamento del ponticello che si trova in via degli Operai, attraverso opere strutturali in cemento armato e l’aumento dei raggi di curvatura per consentire il transito delle diverse tipologie di veicoli.

L’intervento, che verrà realizzato in 240 giorni dalla ditta Paolo Murasecco per un costo di 490.000 euro, prevede anche la realizzazione di un nuovo marciapiede, che darà continuità a quello già esistente garantendo il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza e il rifacimento dell’illuminazione pubblica in prossimità della rotatoria.

Sempre nel mese di maggio inizieranno gli interventi di asfaltatura di alcune vie del centro storico, che si concluderanno prima dell’inizio della 67ª edizione del Festival dei Due Mondi. La Ditta GMP eseguirà i lavori (il costo è di circa € 106.000,00) in via della Trattoria, via dell'Angelo, vicolo del Forno, via San Martino, via Benedetto Egio e via degli Abeti.

In fase di ultimazione la messa in sicurezza dell’area adiacente a piazza Garibaldi, in prossimità dell’ingresso all’ex pista di pattinaggio (15.000 euro).

Alla programmazione degli interventi di manutenzione stradale previsti tra la fine di aprile ed il mese di maggio seguiranno i lavori di manutenzione alla strada comunale di San Gregorio di Ocenelli, il cui inizio è previsto entro il mese di giugno per un costo di 760.000,00 (l’esecuzione è stata affidata alla Ditta So.co.stra).

Sono invece in fase di progettazione e successivo affidamento, per un importo complessivo di 2.910.000 euro gli interventi: messa in sicurezza della scarpata in località Sterpete a seguito di smottamento (115.000 euro), realizzazione del parcheggio di Pompagnano (200.000 euro, completamento del marciapiede in via Flaminia (35.000 euro), intervento sulla strada Ancaiano – Valle San Martino – Le Mattonelle (60.000 euro), realizzazione rotatorie Santo Chiodo per migliorare l’accesso e l’uscita rispetto alla SS Tre Valli dalla Zona Industriale (Finanziamento Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per le aree del Cratere del Centro Italia 2.500.000 euro).