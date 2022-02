Spoleto, spacciatore in manette: deve scontare 9 anni di carcere

Spacciatore in manette. I carabinieri di Spoleto hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza custodiale in carcere, un ragazzo trentenne che si trovava già ristretto agli arresti domiciliari in una comunità della zona.

Il giovane, spiegano i carabinieri, dovrà scontare in carcere una pena complessiva di circa 9 anni per diversi reati in materia di spaccio.