Guida senza aver avuto mai la patente, denunciato

Guidava l'auto senza aver mai ottenuto la patente. Un 57enne, sottoposto al regime di sorvegliato speciale, è stato denunciato dal commissariato di Spoleto nel corso di un un controllo.

Controllo avviato casualmente, quando gli agenti hanno incrociato l'auto sulla quale viaggiava l'uomo con un'altra persona. Dopo aver fatto inversione, gli agenti si sono messi sulle tracce della vettura e l'hanno ben presto trovata ferma in una piazzola. I due occupanti erano scesi. Agli agenti il 57enne ha prima cercato di negare di essere al volante, ma alla fine ha ammesso di essere lui a guidare nonostante non avesse mai ottenuto il permesso. Dal controllo è emerso, come detto, che l'uomo era gravato dalla misura cautelare. Per lui è scattata la denuncia, mentre il passeggero è risultato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con allontanamento dalla casa familiare.