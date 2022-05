Spoleto, sono online le graduatorie provvisorie per i 90 posti negli asili nido

Il Comune di Spoleto ha pubblicato ( leggi qui ) le graduatorie provvisorie degli asili nido comunali per l'anno educativo 2022-2023.

Dopo due anni segnati da un calo delle iscrizioni dovuto all'emergenza sanitaria, quest'anno si è tornati ai livelli del 2019-2020 quando le domande presentate furono 90 (nel 2020-2021 scesero a 54 per poi risalire, nel 2021-2022, a 81).

Complessivamente le nuove domande arrivate sono 88, di cui 26 per i Piccoli, ossia i bambini che hanno 12 mesi di età al 31 agosto e 62 per bambini Medio-grandi (da 12 a 36 mesi di età).

Dei 90 posti di ricettività totale prevista negli asili nido Il Girotondo (52), Il Carillon (16) e Il Bruco (22), 39 sono i posti mantenuti per i bambini già iscritti negli anni precedenti. La disponibilità effettiva è quindi di 51 posti, 18 per i Piccoli e 33 per i Medio-grandi.

Nello specifico al nido Il Girotondo i posti disponibili sono 30 (12 Piccoli e 18 Medio-grandi), al Carillon 12 per i Medio-Grandi, mentre al nido Il Bruco i posti in totale sono 9 (6 Piccoli e 3 Medio-grandi). A questi si aggiungono i 3 presenti negli asili nido privati convenzionati: 2 per i Medi-grandi a Città Domani e 1 a Favolandia.

Per quanto riguarda i bambini non residenti, compresi comunque nel conteggio delle 88 domande, è prevista una graduatoria separata composta da 1 bambino per i piccoli non residenti e 4 per i medio-grandi.?