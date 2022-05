A tutto gas per le vie di Spoleto: denunciata per aver rifiutato il droga test

Sorpresa a sfrecciare a tutto gas per le vie del centro di Spoleto. Una 46enne è stata denunicata dopo essersi rifiutata di sottoporsi al test anti droga.

Gli agenti erano impegnati nel pattugliamento cittadino in viale Trento quando, in lontananza, hanno notato sopraggiungere un’auto ad altissima velocità, incurante dei numerosi incroci a raso, delle abitazioni e degli attraversamenti pedonali che, anche in orario notturno, risultano spesso trafficati.

Gli agenti, a quel punto, hanno seguito il veicolo per alcuni chilometri attivando anche i dispositivi di segnalazione luminosa. Fermata dagli agenti, la 46enne, che fin da subito ha mostrato segni di alterazione psicofisica, è risultata avere a carico precedenti per guida sotto l’influenza di alcol e uso personale di sostanze stupefacenti.

Quando gli agenti le hanno formalizzato la richiesta di un nuovo test, si è rifiutata. Al termine delle formalità di rito, la 46enne è stata denunciata per questo. RItiritata la patente e multa salata.