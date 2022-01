Spoleto, 3 giorni di screening per tutti gli studenti della città prima del ritorno a scuola il 17 gennaio

Prima di rientrare in classe a Spoleto il sindaco vuole effettuare uno screening gratuito su studenti e personale scolastico attraverso. Si parte il 13 si arriverà al 16 genn tamponi antigenici nella sede del COC a Santo Chiodo. Farmacie comunali e farmacie Betti, Scoccianti e Amici aperte domenica per i tamponi ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia e agli studenti di medie e superiori. Il comune di Spoleto ha emesso una ordinanza nella quale si proroga la chiusura della scuola fino al 17 gennaio.

Il servizio sarà attivo giovedì 13 gennaio dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio l’orario sarà dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per monitorare i tempi e l'andamento del controllo ed evitare situazioni di assembramento le classi della scuola primaria verranno convocate con un giorno di anticipo. Coloro che sono già risultati positivi vengono seguiti direttamente dalla Usl Umbria 2 e, seppur appartenenti alle classi convocate, non dovranno recarsi al centro tamponi allestito a Santo Chiodo.

Coinvolte nell’organizzazione anche le due Farmacie comunali, in viale Martiri della Resistenza e in via San Benedetto (Pontebari) e le farmacie Betti (viale Trento e Trieste), Scoccianti (viale Guglielmo Marconi) e Amici (piazza Garibaldi): domenica 16 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 (farmacie comunali) e dalle 9 alle 12 (farmacie private), saranno aperte per effettuare i tamponi esclusivamente ai bambini e alle bambine delle scuole dell'infanzia e agli studenti delle secondarie di Spoleto.