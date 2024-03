La primavera di Spoleto sboccia con sessanta eventi: il programma

Sessanta appuntamenti in tre mesi, dal 21 marzo al 21 giugno 2024, tra arte, musica, cinema, teatro, sport, visite guidate e mostre. Questo in sintesi il programma di “Accade in primavera a Spoleto”, presentato a Palazzo comunale dal vicesindaco Stefano Lisci e dagli assessori Danilo Chiodetti e Giovanni Angelini Paroli.

Un cartellone che vedrà a Spoleto non solo artisti come Stefano Bollani e il Danish Trio, Steve Hackett dei Genesis, lo spettacolo “Queen Rhapsody”, il comico Antonio Ornano, ma anche manifestazioni di grande richiamo come la Settimana internazionale della Danza e la Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo.

“Anche questa volta gli uffici del Comune e le associazioni hanno fatto un grande lavoro per definire la programmazione degli eventi – ha spiegato il vicesindaco Stefano Lisci – Questo tipo di pianificazione, che coinvolge moltissime realtà di Spoleto, anche sportive, ci permette di presentare periodicamente un cartellone interessante, variegato sotto l’aspetto delle proposte e senza dubbio inclusivo, perché si cerca ogni volta di creare sempre maggiori sinergie”.

“Abbiamo un programma che ci accompagnerà dal primo giorno di primavera fino all’inizio dell’estate. Dopo il Festival dei Due Mondi, quindi nella seconda metà di luglio, avremo in calendario tutti gli appuntamenti della prossima estate – ha aggiunto l’assessore Danilo Chiodetti – Stiamo cercando di dare sempre più spazio al territorio, alle tante realtà associative della città che, anno dopo anno, dimostrato un entusiasmo, un’attenzione ed una creatività che rende sempre più ricco il nostro cartellone di eventi”.

“L’obiettivo è creare appuntamenti che portino turisti in città – sono state le parole dell’assessore Giovanni Angelini Paroli – La volontà di condividere il percorso di costruzione di queste iniziative risponde anche all’esigenza di armonizzare le diverse anime della città, perché più partecipazione riusciamo a generare attorno all’organizzazione degli eventi e più riusciamo a presentare proposte interessanti agli spoletini e ai turisti. Nei prossimi mesi con Don Matteo in onda su Rai1 e la partenza della tappa del Giro d’Italia avremo un’esposizione mediatica importante. Questo avverrà tra aprile e maggio, poi avremo il 67° Festival dei Due Mondi, al termine del quale ripartiremo con gli eventi estivi: si tratta di un lavoro di promozione notevole per la città”.