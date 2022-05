Spoleto, poliziotto fuori servizio scopre la manomissione del bancomat e fa scattare l'allarme

Un poliziotto fuori servizio nota una anomalia del bancomat e fa scattare l'allarme.

Un sottufficiale della Polizia di Stato in servizio alla Scuola per Sovrintendenti di Spoleto ha notato, mentre passeggiava per la città, qualcosa che non andava in uno sportello bancomat.

Lo sportello presentava dei segni di danneggiamento o manimossione. Avvicinatosi, si è reso subito conto che qualcuno aveva armaggiato con la struttura e che un attacco al bancomat avrebbe reso più facile la sua asportazione.

Il poliziotto ha subito chiamato i colleghi in servizio che hanno poi rintracciato il direttore della filiale. Dopo gli accertamenti tecnici sono emersi danni strutturali allo sportello e subito si è proceduto con la messa in sicurezza del dispositivo.