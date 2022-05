Perseguita la ex per mesi anche dopo la separazione: in manette marito violento

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di un uomo per maltrattamentinei confronti dell’ex coniuge.

La donna ha riferito ai militari che nei mesi successivi alla separazione l'uomo aveva continuato a mettere in atto comportamenti psicologicamente violenti che avevano prodotto ansia e timore nella donna. Le condotte dell'uomo hanno fatto scattare il "codice rosso" che impone un livello di attenzione più alto nei casi di violenza domestica e di genere.

I militari hano raccolto in poco tempo elementi di prova portati all'attenzione della Procura di Spoleto che ha chiesto la misura cautelare per le condotte di violenza psicologica, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minaccia.