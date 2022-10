Spoleto, per la pista di atletica un progetto da 1,4milion9

Un intervento di riqualificazione per migliorare le condizioni della pista di atletica di piazza d’Armi e realizzare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici.

Il Comune di Spoleto ha presentato questa mattina il progetto partecipando al bando Sport e periferie 2022, indetto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolto ai Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti, con l’obiettivo di ottenere il finanziamento per i lavori che interesseranno sia l’area dedicata alle attività sportive, sia lo stabile che ospita gli spogliatoi e gli uffici.

I tecnici dell’Ente hanno inviato la progettazione esecutiva, indispensabile per la presentazione della domanda, per un intervento che punta ad ottenere un finanziamento di € 1.000.000,00 e rispetto al quale il Comune garantirà un co-finanziamento di € 400.000,00.

Nel progetto, realizzato con l’obiettivo di effettuare, per step, diversi interventi di riqualificazione, sono previste, insieme al rifacimento del tappeto della pista di atletica, anche le modifiche del posizionamento di alcune pedane interne all’anello: due per il salto con l’asta, due per il lancio del peso, una per il lancio del martello e del disco, una per il lancio del giavellotto, una per il salto lungo e triplo ed una per il salto in alto. La riqualificazione riguarda anche gli impianti, con interventi per l’efficientamento energetico, l’installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione di tutti gli infissi.

“?Con questo progetto abbiamo voluto affrontare la riqualificazione dell’area sportiva di Piazza d’Armi partendo dall’impianto di atletica leggera – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – In questo caso si tratta di riuscire ad ottenere un primo finanziamento che ci permetta di sistemare tutta l’area della pista e di intervenire sulla riduzione dei costi energetici. Abbiamo chiesto ai tecnici di progettare anche altri interventi migliorativi rispetto alla condizione attuale e siamo al lavoro per individuare altre fonti di finanziamento”.

Insieme a quanto finanziabile dalle risorse messe a disposizione dal bando Sport e periferie 2022, nella progettazione è stata infatti inserita la realizzazione di una piccola pista di atletica coperta ed una tribuna, mentre sul lato nord all’esterno della pista, un percorso verde per la corsa campestre. Un intervento finalizzato al risparmio energetico è previsto anche a valle della Piscina comunale, dove verrebbe realizzato un parcheggio coperto con pannelli fotovoltaici.

“Si è cercato di ragionare in prospettiva – ha aggiunto il vicesindaco Stefano Lisci – perché al netto della riqualificazione, ovviamente indispensabile, dobbiamo necessariamente fare in modo che questo impianto possa ospitare non solo le attività sportive di tanti ragazzi e ragazze della città, ma anche meeting e manifestazioni che possano fare di Spoleto un punto di riferimento anche per il turismo sportivo”.