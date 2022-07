Spoleto, oltre 17mila euro per le biblioteche Carducci e Carandente per l'acquisto di nuovi libri

Le biblioteche pubbliche Carducci e Carandente di Spoleto potranno usufruire di oltre 17mila euro di contributo per l’acquisto di nuovi libri.

I contributi erogati sono quelli messi a disposizione dalla legge di Bilancio 2022, sulla base del bando del Ministero della Cultura (decreto n. 8 del 2022, datato 14 gennaio), destinati alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti per l’acquisto dei libri.

Nel dettaglio 8.732,17 euro sono stati concessi sia alla biblioteca Carducci di palazzo Mauri sia alla biblioteca Carandente di palazzo Collicola.

Soddisfazione ha espresso l’assessore alla cultura Danilo Chiodetti, che ha sottolineato “come questa misura rappresenti un sostegno per arricchire il già ingente patrimonio librario delle due biblioteche comunali di Spoleto, quello della Carducci che può contare su circa 120 mila unità, tra volumi, opuscoli, riviste, manoscritti e stampe, di cui circa 19mila unità appartenenti al Fondo Antico e quello della Carandente che ospita circa 30.000 volumi che riguardano prevalentemente l'arte moderna e contemporanea. Si va così a potenziare uno degli istituti culturali di riferimento della città, quello bibliotecario, caratterizzato dal dinamismo delle iniziative, nobilitato da riconoscimenti prestigiosi come quello di ‘Città che Legge’ e impegnato in numerosissime attività di promozione della lettura”.?