Spoleto, non si presenta in caserma a firmare: giovane ai domiciliari

Un giovane di 30 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Spoleto i esecuzione di un ordine del giudice.

Il giovane era sottoposto alla misura della firma in caserma per violazioni in materia di sostanze stupefacenti.

I militari hanno riscontrato che il 30enne non si era presentato più volte per ottemperare gli obblighi e hanno trasmesso gli atti al giudice di Sorveglianza.

Avendo violato il provvedimento cautelare, il giudice lo ha revocato e disposto gli arresti domiciliari.