Sopralluoghi dopo il terremoto: nessun danno nelle scuole di Spoleto

La Provincia di Perugia ha comunicato che il terremoto che ha interessato l'Umbria nella giornata di venerdì non ha causato alcun danno alle scuole secondarie di secondo grado di Spoleto.

I tecnici dell'Ente si sono recati negli edifici scolastici per verificare le condizioni delle strutture e hanno rassicurato che non ci sono problemi di sicurezza per gli studenti e il personale.

Il sisma, infatti, ha avuto una magnitudo relativamente bassa e non ha compromesso l’integrità degli edifici. I controlli erano stati disposti per precauzione e per garantire la regolare attività didattica.